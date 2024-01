Weimar. Der Roman „Die Möglichkeit von Glück“ löst seit fast einem Jahr schmerzhafte Debatten aus. Das wurde auch in Weimar deutlich.

„Dass Sie es fertigkriegen, mit uns über Wunden zu sprechen, die man ja ausgesprochen gerne versteckt“ – dafür bedankt sich am Donnerstag eine ältere Zuhörerin am Ende von eineinhalb Stunden Lesung und Gespräch in der „LiteraturEtage“ bei Anne Rabe „ganz herzlich.“ Man müsse schließlich wissen, fügt sie an, „auf welchem Bein man möglicherweise nicht so fest auftreten kann.“