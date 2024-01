Rudolstadt. Warum im neuen Rudolstädter Stück „Jugendliebe“ ein Unternehmer vorgibt, arm zu sein.

Das Fingerabspreizen scheint bei Diane (Klaudia Raabe) genetisch verankert zu sein. Als die französische Adlige Tischmanieren des Pariser Vorstadtprekariats einüben soll, weigert sich alles in ihr. Die Ellenbogen auf den Tisch zu stützen, einen Bierkutscherbuckel einzunehmen, beim Trinken zu schlürfen: All das erregt Ekel und Widerwille. Nur allzu gern würde sie in ihre mondäne Altbauresidenz im Zentrum von Paris zurückkehren. Doch um des lieben Geldes willen, muss sie in der Wohnung ihres slawischen Dienstmädchens Dragana (Kathrin Horodynski) vorgeben, selbst arm, ja schwanger und entsprechend ordinär zu sein. Das zumindest verlangt Antoine (Marcus Ostberg), ihr Lebensgefährte.