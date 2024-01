Meiningen. Das Theater Meiningen inszeniert „Good bye, Lenin!“ als nostalgisches Lustspiel

Die Genossen der Volkspolizei singen. Sie sitzen in ihrem Dienstfahrzeug und bewachen das Theater. Matthias Herold erinnert sich an die Marie A., Michael Jeske fällt ein mit der „Ballade vom Wasserrad“. Der eine Text erzählt von einer verblassenden Erinnerung, der andere von denen, die immer unten bleiben. Dann begeben sich die Bürger diszipliniert in das Foyer und passieren den Schlagbaum und die Grenzkontrolle. Wer mag, bekommt ein lustiges Erinnerungsfoto. Auch Wolfgang Beckers „Good bye, Lenin!“ war ein lustiges Erinnern, aber es war weit mehr. Eine Art Truman Show für die gute Genossin, die im Koma die Wende verdämmert und von ihrem Sohn im Oktober 1990 eine DDR inszeniert bekommt. Das war heiter, aber es war auch ein wenig melancholisch, das hatte eine sanfte Ironie, ein leises Fragen, eine respektvolle Behutsamkeit.