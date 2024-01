Dresden. Die Show „Shadowland“ gastiert in sieben Städten in Deutschland.

Menschliche Körper, die scheinbar alle Formen annehmen können, zu Blumen und Elefanten werden, zu Quallen, Krabben, Stühlen, Töpfen, die sich ständig wandeln und im Spiel aus Licht und Schatten eine Geschichte erzählen. Die Show „Shadowland“ des US-amerikanischen Pilobolus Dance Theatre gastiert in diesem Winter in sieben deutschen Städten – in Mitteldeutschland nur in Dresden. Neun Tänzer, die 80 Minuten lang sportlichste Höchstleistung abliefern und mit ihren Bewegungen vor und hinter der Leinwand die Geschichte eines jungen Mädchens erzählen, das in einem Traum zu sich selbst finden muss.

Szene aus Shadowland. © Ian Douglas | Ian Douglas

Von einer Art göttlicher Hand mit einem Hundekopf versehen, hat es einige Abenteuer zu bestehen, flieht vor verrückten Köchen und makabren Zirkusartisten, wird ausgenutzt, abgerichtet und von einem Cowboy verstoßen. Bis die junge Frau schließlich bei einem Zentauren Liebe und Zuneigung findet, ihr sexuelles Erwachen und Erwachsenwerden erlebt. Und plötzlich tanzen die Frauen oben ohne und, wie die Männer, in knappen Höschen. Ein bisschen mehr Kleidung hätte hierbei genauso funktioniert und wäre weniger irritierend gewesen.

SHADOWLAND © Ian Douglas | Ian Douglas

Dennoch: Die Tänzerinnen und Tänzer zaubern in perfekter Präzision und scheinbarer Leichtigkeit wunderschöne Figuren und Gegenstände auf die Leinwand, treten aber auch immer wieder aus ihrem „Schattenland“ hervor, um zu zeigen, wie es geht. Das Ensemble hantiert mit verschieden großen Leinwänden und Lampen, es wird keine Illusion gezeigt, sondern spielerisches Handwerk und perfekte Akrobatik. Allerdings: Wer „Shadowland“ vor ein paar Jahren schon in Deutschland gesehen hat, wird diesmal nicht viel Neues erleben. Die Geschichte ist eigentlich auserzählt und nur minimal geändert, viele Schatten-Bilder kennt man bereits. Für alle anderen ist die Show ein durchaus sehenswertes, kurzweiliges Erlebnis.