Jena. Mit einer kleinen Enttäuschung vom Abend zuvor kam die Band nach Thüringen. Hier aber wendete sich das Blatt recht schnell.

„Wir hätten“, sagt Andreas Dresen nach anderthalb von über zwei Stunden, „die Live-Scheibe hier aufnehmen sollen anstatt im Festsaal Kreuzberg. Hier ist viel mehr Stimmung!“ Damit spricht er en passant das 2022 enstandene Doppelalbum „Immer Wieder Nie Genug“ von Buschfunk an, mit dem sechs Musiker, ein Regisseur und ein Schauspieler darunter, mal wieder touren. Darin drückt sich aber zugleich Erleichterung aus, nachdem laut Alexander Scheer einen Abend zuvor in einem Nürnberger Club „nicht so viel los“ war.