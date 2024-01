Erfurt. Gedenkstunde für den verstorbenen Künstler Nihad Dabeet

Erfurt. Von einem Ort der Mut gibt, an die Erfüllung von Träumen zu glauben, sprach die Kuratorin des Kunstprojektes Alexandra Nocke, und Nihad Dabeet habe ihn uns geschenkt. Seit mehr als drei Jahren steht der Paradiesbaum aus Stahl und 75.000 Kupferblättern über der Stadt. Dort nahmen am Sonntag Thüringer Abschied von Nihad Dabeet, der am 15. Januar mit nur 55 Jahren in seinem Atelier im israelischen Ramle verstorben ist.