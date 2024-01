Erfurt. Frank Carter & The Rattlesnakes machen ihren Punk anschlussfähig, auch Sarah Jarosz und ihre Mandoline bleiben neugierig. Wir haben in beide Alben reingehört.

Ein Polaroidfoto steht als Technik für eine vergangene Epoche, passend zum musikalischen Folk- und Roots-Ansatz von Sarah Jarosz. „Polaroid Lovers“, das siebte Album der US-Amerikanerin, geht trotzdem den Weg der Erneuerung: Die Frau mit der Bluegrass Mandoline im Anschlag hat ihre Songs erstmals mit anderen zusammen geschrieben mit Nashville-Größen wie Daniel Tashian oder Ruston Kelly.

Das Cover des Albums „Polaroid Lovers“ von Sarah Jarosz. © Rounder Records-Concord/Universal Music

Jarosz öffnet außerdem ihre traditionell verwurzelten Kompositionen für einen poppigeren Sound und zuweilen etwas Rock‘n‘Roll. Der Opener „Jealous Moon“ ist sogar ein veritabler Rocksong geworden. Steht ihr ausnehmend gut, das frische Klang-Kleid.

Frank Carter and the Rattlesnakes gehen neue Wege

Das Cover des Albums „Dark Rainbow“ von Frank Carter & The Rattlesnakes. © International Death Cult/AWAL

Die Haare nach hinten gegelt, ein Anzug im Siebzigerjahre-Schnittmuster – der neue Look von Frank Carter and the Rattlesnakes kommt einem seltsam bekannt vor. Die Alex-Turnerisierung der Optik folgt der musikalischen Häutung der Punkrocker aus dem Vereinigten Königreich: Auf dem neuen Album „Dark Rainbow“ wird schwelgerisch zwischen Muse, Robbie Williams und – klar – den späten Arctic Monkeys vermittelt.

Die Wut ist noch da, aber beherrschter, fokussierter, stadiontauglicher. Das irritiert nur im ersten Moment, denn es entstehen großartige Songs, von der Enge des Punk-Korsetts befreit, anschlussfähig für vordere Chartsplätze und Playlist affin.

