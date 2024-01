Eisenach. Ausgerechnet, als diese Musik in der DDR keinen guten Stand hatte, begann 1959 eine besondere Geschichte. Der bekannteste Jazzmusiker der Stadt, pflegen sie hier zu sagen, ist allerdings sehr viel älter.

Eine Klarinette im Bachhaus, kein Instrument wie jedes andere aus der historischen Sammlung: Sie gehörte dem Bandleader Benny Goodman, der für sein Orchester 1939 in der Carnegie Hall Alec Templetons Klavierstück „Bach Goes To Town“ arrangierte, worin sich eine barocke Fuge in Swing verwandelt. Als Dauerleihgabe eines Schweizer Sammlers ans Lippmann + Rau Musikarchiv verkörpert sie einen musikgeschichtlichen Link. Eingeweihte sprechen augenzwinkernd davon, dass 1685 in dieser Stadt der erste Jazzmusiker zur Welt kam, weil Johann Sebastian Bach die Praxis der Improvisation meisterlich beherrscht haben soll. Und Jazzmusiker kommen immer wieder auf ihn zurück: ob Achinoam Nini alias Noa auf Schloss Ettersburg ihre „Letters to Bach“ sang oder Sullivan Fortner als Pianist von Cécile McLorin Salvant in der Weimarhalle mit dem Wohltemperierten Klavier herumspielte.