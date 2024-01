Erfurt. Wiesław Kielars Zeugnis über sein Überleben in Auschwitz erscheint in einer Neuauflage

Die ahnungslose Zugfahrt. Die vorbeiziehenden grünen Kornfelder und winkenden Bauern. Die spöttische Frage nach dem Nutzen des Wintermantels, den die besorgten Eltern noch ins Gefängnis von Jaroslaw schickten, es war Sommer … So beginnt dieses Buch. So beginnt die Fahrt des 21-jährigen Polen Wiesław Kielar nach Auschwitz. Es war Juni 1940 und der erste Häftlingstransport in das Konzentrationslager. Vier Jahre und fünf Monate überlebte er in Auschwitz.