Eisenach/Gotha/Weimar. Zwei Musikerinnen entwickelten in Weimar sehr erfolgreiche Radtouren auf den Spuren Johann Sebastian Bachs – die sollen nun erweitert werden. Das Projekt ist mit einem renommierten Preis ausgezeichneten

Ihren Ritterschlag erhielten Mareike Neumann und Anna-Luise Oppelt vor zwei Jahren: Damals wurden sie mit dem renommierten Opus Klassik in der Kategorie „Innovationspreis für Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet. Spätestens das war der Zeitpunkt, zu dem den beiden Musikerinnen auch in ihrer Branche die Anerkennung zuteilwurde, die sie für ihr zehn Jahre zuvor in Weimar gestartetes Projekt „Bach by Bike“ verdient haben. „Bis dahin war ich immer die mit den Fahrradtouren“, sagt Mareike Neumann, die als Violinistin im Beethoven Orchester Bonn angestellt ist. „Musikerkollegen kamen auf mich zu und sagten, wie toll sie das fänden.“ Anna-Luise Oppelt, die international als freischaffende Mezzosopranistin tätig ist, hat ähnliche Reaktionen erlebt: „Und auf einmal wollten viele Klassik-Festivals Konzerte veranstalten, zu denen das Publikum mit dem Fahrrad anreist.“