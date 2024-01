Jena. Gebürtige Thüringerin Anna Stiede untersucht ostdeutsche Geschichte und gesellschaftliche Verhältnisse

Mit einer Wanderausstellung, die die Frage stellt „Ist die Wende zu Ende?“, möchte Anna Stiede in diesem Jahr in die alte Thüringer Heimat zurückkehren. Im April nach Apolda und im Mai nach Nordhausen. Auch Brandenburg und Sachsen wird sie mit ihrem Projektteam besuchen. So steht es zumindest auf ihrem Jahresplan.

Auseinandersetzung mit ostdeutscher Prägung

Anna Stiede ist Performerin und Politologin, wurde 1987 in Jena geboren und ist im Umland von Apolda aufgewachsen. Schnell kristallisiert sich heraus, dass die junge Frau politisch interessiert und engagiert ist. „Ich wollte in Apolda in der Subkultur mittels Musik und Tanz die Gesellschaft mitgestalten, allerdings war das zu dem Zeitpunkt nicht ganz so einfach.“ Später geht sie, die Ostdeutsche, nach Marburg und Mailand, um Politikwissenschaft zu studieren. „Und erst in der Ferne konnte ich mich tatsächlich mit dem Osten und unserer Prägung auseinandersetzen.“

Damals begann, was heute einen Großteil ihrer Arbeit ausmacht. Sie befragt Zeitzeugen, sucht nach Geschichten sozialer Bewegungen, spürt Zeitlöcher auf. Sie nutzt Theater, um gesellschaftliche Verhältnisse zu untersuchen. Sie forscht und führt Zeitzeugengespräche. „Ich finde es dramatisch, wie viel von dem Erfahrungswissen der DDR- und Wendezeit erstickt wurde und auch als Gejammer abgetan wurde.“ Mit ihrer Arbeit und mit ihren Projekten möchte sie dagegen angehen, den Ostdeutschen ihre kulturellen Erlebnisse zurückgeben, Selbstbewusstsein stärken.

2011 zieht sie nach Berlin und wird 2019 Teil des Berliner Theaterkollektivs Panzerkreuzer Rotkäppchen (PKRK). Sie arbeitet als Darstellerin, tritt auch in Sachsen und Thüringen mit ihrem Programm auf und versucht damit, die Zukunft zu gestalten. Konkret auch die der Frauen im Osten. Als Haltungs- und Stimmtrainerin bietet sie Workshops und Vorträge an, „denn ich finde, wir sollten mehr Raum einnehmen, uns als Frauen im Osten nicht klein machen.“ Mittlerweile hat sie ein neues interessantes Thema in ihrem Portfolio: „Streit und ostdeutsche Schimpf-Kultur“. „Ich versuche in diesem Workshop zu vermitteln, wie man sich konstruktiv streiten kann, ohne dem anderen weh zu tun“.

Anna Stiede. © Eva Tuerbl

Mit PKRK hat sie noch ein anderes spannendes Projekt namens „TreuhandTechno“ angeschoben. 2020 entstand in ihrer Heimatstadt Apolda eine performative Installation, die vom Publikum begehbar ist und die die lokale Geschichte der DDR-Abwicklung bearbeitet. Aus den vielen Gesprächen mit Zeitzeugen aus den ehemaligen Großbetrieben fiel ihrem Kollektiv auf, dass viele erstmals öffentlich über ihre zum Teil traumatischen Treuhanderlebnisse gesprochen haben, und dass später dort Technopartys gefeiert wurden, wo einst die Eltern und Großeltern gearbeitet haben. „Diesen Generationen-Gap wollten wir gern schließen“, erklärt Anna Stiede. PKRK plant, damit in diesem Jahr nach Rostock, Chemnitz und Frankfurt/Oder zu gehen. Auch nach Thüringen würden sie gern mit „TreuhandTechno“ zurückkehren. Seit vergangenem Jahr arbeitet sie zusammen mit dem Erfurter Phoenix Theaterfestival und dem Thüringer Theaterverband und hofft auf Fortsetzung: „Es macht mich glücklich, mit derlei tatkräftigen Gestalterinnen arbeiten zu können!“

Alle Termine und Infos über die Performerin, Moderatorin und Trainerin Anna Stiede unter www.annastiede.com