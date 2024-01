Erfurt. Wie der Erinnerungsort Topf & Söhne Schülerfahrten zu Gedenkstätten ehemaliger NS-Konzentrationslager in Polen begleitet.

Seit 2016 fördert die Bethe-Stiftung in Thüringen Schülerfahrten zu Gedenkstätten ehemaliger NS-Konzentrationslager in Polen. Das Interesse daran sei hoch, konstatiert man im Bildungsministerium. Mit 15 Fahrten über alle weiterführenden Schularten hinweg ist in diesem Schuljahr das Programm ausgelastet. Bildungsminister Helmut Holter (Linke) sieht darin ein starkes Signal der Schulen. Es zeige das hohe Interesse an der Auseinandersetzung mit dem Thema.