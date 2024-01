Jena/Gera. Das ungewöhnliche Filmporträt „Johnny & Me“ erinnert an den großen kommunistischen Künstler John Heartfield. Das Kino am Markt in Jena und das Metropol in Gera laden zu Veranstaltungen mit Regisseurin Katrin Rothe ein.

Die Geraer Filmemacherin und zweifache Grimmepreis-Trägerin Katrin Rothe verbindet in ihrer Filmkunst dokumentarisches Erzählen mit Finessen des Animationsfilms. Ihr neues Werk „Johnny & Me“ ist dem „Vater der politischen Fotomontage“, John Heartfield, gewidmet.