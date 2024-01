Rudolstadt. Der Ostthüringer Mime Christian Erdmann verkörpert einen Anwalt im ZDF-Krimi „Tod in Mombasa“

Der in Rudolstadt geborene Schauspieler Christian Erdmann ist ab diesen Samstag in der Krimiproduktoin „Tod in Mombasa“ zu erleben. Darin kehrt der deutsche Fotoreporter Moritz Wagner, gespielt von Heino Ferch, in seine afrikanische Wahlheimat zurück, um den rätselhaften Tod seiner Frau aufzuklären. Dort trifft er seine Schwester Nicole (Barbara Philipp), die deutsche Investitionsgelder verantwortet, und deren Freund, den Anwalt Jürgen Oehlert, verkörpert von Christian Erdmann. Das Paar will bei der Suche nach der Wahrheit helfen.

Moritz‘ Schwester Nicole Wagner (Barbara Philipp) überredet Moritz (Heino Ferch), mit zu einer Veranstaltung zu kommen, um endlich ihren Lebensgefährten Jürgen Oehlert (Christian Erdmann, links) kennenzulernen. © ZDF und Marq Riley | Marq Riley

Der Thüringer Christian Erdmann ist unter anderem bekannt aus den „Ostfrieslandkrimis“ des ZDF, in denen er den Kommissar Frank Weller mimt. Sein Interesse für Schauspiel wurde einst in der Schule geweckt. „Ich war einer von zwei Jungen in einer Mädchenklasse und mit einem Mädchen aus der Theater-AG befreundet“, sagte er unlängst unserer Zeitung. Als die AG einen Jungen suchte, der den grauen Herrn in „Momo“ spielen sollte, sei er „da reingerutscht. Für mich war das Theater eine Art Erweckung“, so Erdmann.

Der Film steht ab diesen Samstag, 27. Januar, 10 Uhr, in der ZDF-Mediathek zu Verfügung. Ausgestrahlt wird er am Montag, 5. Februar, 20.15 Uhr im ZDF.

