Weimar/Jena. Der Weimarer Szenenbildner Jürgen Schäfer findet für die Jenaer TV-Krimis um „Theresa Wolff“ die Drehorte und richtet sie ein. Ab diesem Samstag ist der neue Fall in der ZDF-Mediathek zu sehen. Am Samstag, 3. Februar, wird er im TV ausgestrahlt.

Im neuen „Theresa Wolff“-Krimi aus Jena wird eine Leiche in den Teufelslöchern gefunden. Das zumindest meint Rechtsmedizinerin Wolff (Nina Gummich) zu Beginn des Falls. In Wahrheit wurde die Szene im ehemaligen Steinbruch am Jenaer Mönchsberg gedreht. Denn die echten Teufelslöcher erschienen dem Weimarer Location-Scout Jürgen Schäfer als Filmschauplatz ungeeignet. Den Drehbuchautoren sei es wichtig, Lokalkolorit in die Reihe einfließen zu lassen, sagt der 46-Jährige. Da sei es nicht unüblich, der besseren Optik wegen auch mal an einen anderen Ort auszuweichen. Auch Film-Autofahrten entsprächen oft nicht der Realität, was aber meist nur Ortskundigen auffalle.