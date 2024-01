Meiningen. Herren mit Filmriss vertuschen einen Mord. Damit sorgten sie in den Kammerspielen für einen Publikumserfolg, bevor überhaupt die Premiere über die Bühne ging. Und eine Eisenacher Schauspielschefin in spe gibt ihre Visitenkarte ab.

Zwei Volksweisheiten rahmen gewissermaßen diesen Abend: „Wer sich an die Party erinnern kann, war nicht dabei“ und „Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern.“ Nun ist die Zeitung mit der Schreckensmeldung, die hier zwei Herren mit Filmriss in Aufruhr versetzt, fast 20 Jahre alt. Aber das wissen eben nur wir, nicht sie. Und da einige Indizien zu passen und sehr gegen sie zu sprechen scheinen, versuchen sie nun angestrengt zu vertuschen, dass sie vergangene Nacht im Vollrausch wohl gemordet haben. Sie versuchen, sich aus einer Affäre zu ziehen, die sich aktuell gar nicht ereignete. Für sie ist das alles eine große Tragödie, uns aber soll es das glatte Gegenteil bedeuten.