Jena. Der Stargast der Veranstaltung am 17. Februar im Theaterhaus Jena ist Anna Thalbach.

Wäre Brigitte Reimann nicht vor gut 50 Jahren viel zu früh gestorben, dann wäre sie heute 90 Jahre alt. Eine lange Nacht im Theaterhaus Jena will am Samstag, 17. Februar, ab 18 Uhr an die von vielen Ostdeutschen noch immer verehrte Schriftstellerin erinnern. Unser Musikrezensent Dietmar Ebert veranstaltet mit einer „Gruppe heimischer Enthusiasten“ dieses 2016 begründete Format. Bisher wurden dabei Künstler wie Peter Weiss, Hanns Eisler und Ingeborg Bachmann gewürdigt.

Stargast des Reimann-Abends: Schauspielerin Anna Thalbach © Markus Nass | Markus Nass

Stargast der diesjährigen „Langen Nacht für Brigitte Reimann“ ist die Schauspielerin Anna Thalbach. Sie wird im ersten wie dritten Teil des Abends aus Reimanns bekanntesten Roman „Franziska Linkerhand“ sowie ihren Tagebüchern lesen.

Brigitte Reimann gehört zu den wichtigsten DDR-Autorinnen und -Autoren. War sie anfangs noch Anhängerin des sozialistischen Wegs, wird sie später immer unangepasster, rebellischer. Zudem wächst ihr literarischer Anspruch. Neben dem Schreiben prägen vier Ehen und ihre lange Krankheit ihr kurzes Leben. Jahre kämpft sie gegen den Brustkrebs, bis sie 1973 stirbt. Ihr unvollendeter Roman „Franziska Linkerhand“ erscheint postum ebenso wie einige ihrer Briefwechsel.

Neben Anna Thalbach sind zahlreiche weitere Akteure am Programm der langen Nacht beteiligt: Passend zu Reimanns Jazz-Vorliebe wird in Teil eins der österreichische Jazz-Pianist David Helbock am Flügel zu erleben sein. Aufbau-Lektorin Angela Drescher wird über die Entstehung des „Linkerhand“-Romans erzählen. Daran schließt sich ein Podium mit dem ehemaligen Jenaer Chef-Stadtplaner Matthias Lerm und Architekturhistoriker Thomas Flierl über Stadtplanung in der DDR an, ein Thema, das Reimann im Roman aufgreift.

Reimann und Pitschmann - ein ungleiches Paar

Im Mittelteil lesen Kristina Stella und Klaus Lepsky aus Reimanns Briefwechsel mit Siegfried Pitschmann, dem zweiten Ehemann der Schriftstellerin. Im Anschluss sprechen Stella und der Ehrenvorsitzende des Lesezeichen e.V., Martin Straub, über Leben und Schreiben des ungleichen Paares. Darüber hinaus präsentiert die Hannoveraner Gruppe Megaphone eine Wort-Musik-Performance, die sie extra für diesen Abend kreiert hat.

Teil drei startet mit Lieblingsmusik Reimanns: von Chopin bis Jazz. Danach liest noch einmal Anna Thalbach. Das musikalische Finale gestaltet das österreichische Trio um David Helbock „Random-Control“.

Die lange Nacht ist ein Gemeinschaftsprojekt diverser Kulturvereine und -institutionen aus Jena und Thüringen, unter anderem des Neuen Lesehallenvereins, der Heinrich-Böll-Stiftung Thüringen und von Jena-Kultur.

Restkarten gibt es an der Abendkasse.