Erfurt. Verlag Knesebeck bringt einen hochwertigen Bildband mit Aufnahmen von 26 Naturfotografen heraus.

Die Elbe – ein Fluss mit vielen Facetten. Entsprungen als rauschender Gebirgsfluss im Riesengebirge in Tschechien, bahnt sie sich ihren Weg durch Mittelgebirge und Auwälder und bietet selten gewordenen Arten wie Biber, Fischadler und Hirschkäfer eine Heimat. Kein anderer Strom in Westeuropa ist so naturnah, zeigt so viel biologische Vielfalt und darf sich noch so frei bewegen.