Weimar. Die ACC Galerie Weimar zeigt Werke aus dem 29. Internationalen Atelierprogramm.

„Denunciation!“ lautet der herausfordernde, zweischneidige Titel der neuen, diesen Freitag (2. Februar, 19 Uhr) zu eröffnenden Schau in Weimars ACC Galerie, die Positionen dreier junger Kunstschaffender aus dem 29. Internationalen Atelierprogramm einander gegenüber stellt. Die Ambivalenz besteht darin, dass zumindest zwei von ihnen in Bälde in ihre Heimatstädte Teheran (Iran) und Hangzhou (China) zurückkehren und sie Haltungen eher im allgemein Menschlichen, Globalen formulieren. Doch die Gedanken – auch die der Ausstellungsbesucher – sind frei.