Erfurt. Der Sänger Daniel Wirtz hatte einst eine eigene Show auf Vox. Jetzt tourt er mit seinem neuem Album durch die Republik. Warum er sich auf Erfurt besonders freut.

Hallo Herr Wirtz, schön, dass es geklappt hat. Darf ich Du sagen?

Natürlich. „Du“ ist die musikalische Form für Sie.

Und um Musik soll es heute gehen. Du hast ein neues Album rausgebracht mit dem Namen „DNA“. Wie bist du auf den Titel gekommen?

Das Album und somit auch der Titel hat sich eigentlich wie von selbst geschrieben. Denn alles auf dem Album geht Richtung Anfang. Richtung „back to the roots“ (Übersetzt.: Zurück zu den Wurzeln). Im Grunde genommen, ist es aus meinem Rückenmark entstanden, es ist sozusagen meine DNA. Obwohl die Abkürzungsmöglichkeiten natürlich vielfältig sind. DNA könnte auch heißen: „Daniels neues Album“.

Du hast Mal geschrieben „DNA“ erzählt viel über drei Jahre gestohlene Lebenszeit. Eine Anspielung auf Corona. Wie schwer war die Zeit für dich?

Die Zeit war furchtbar. Also fast kaum in Worte zu fassen. Nicht nur, dass man mit ansehen musste, wie die Branche ums Überleben gekämpft hat. Es ist natürlich auch sehr erschreckend gewesen, wie sich das Ganze in der Gesellschaft ausgebreitet hat. Ich habe mir das Spiel mit offenem Mund von der Seitenlinie angeschaut und erstmal abgewartet. Irgendwann war der Zeitpunkt da, wo ich gedacht habe: okay, das Maß ist voll und bevor es Krebs wird wandle ich das Ganze lieber in Musik um. Das ist auch der rote Faden der Platte.

Aber im Endeffekt ist eine Platte dabei rum gekommen. Hatte Corona, dann nicht zumindest für dein künstlerisches Schaffen etwas Gutes?

Für die Kreativität war es nett. Aber ich meine, nur für die Kreativität könnte man jemanden auch in Einzelhaft stecken, der dann im schwarzen Loch ein Buch schreibt. Das muss nicht wirklich sein. Ich hätte viel lieber über andere Themen geschrieben. Und am Ende war es auch bei mir kurz vor Kurzschluss. Ich hatte kein Einkommen und wusste nicht, wie es weitergehen soll. Ich habe viele tolle Freunde und Bekannte aus der Branche, denen Corona den Job gekostet hat. Das waren Leute, die mit der Situation nicht umgehen konnten. Das ist heute nach einem Jahr Abstand wieder vergessen. Und dennoch hatte es was Gutes. Denn ich greife vor allem in negativen Momenten, zur Gitarre. In guten Zeiten habe ich nicht das Bedürfnis Musik zu machen.

Wie viel Zusammenarbeit mit anderen Künstlern steckt in der neuen Platte?

Die Sachen wurden natürlich alle von mir geschrieben. Aber ohne das Team wäre es nicht gegangen. Ich war nämlich an einem Punkt, wo ich gedacht habe, es reicht. Ihr könnt mich alle Mal und zur Not fahre ich eben Taxi. Mein Gitarrist Pascal Kravetz hat mich quasi am Zipfel rausgerissen. Er hat gesagt: du bist so ein guter Künstler, du musst weitermachen. Also ja: ein gutes Team ist immer wichtig und ich bin ein absoluter Teamplayer. Es geht nur gemeinsam. Es ist jetzt ein komplett neues Team. Und dann war dementsprechend alles anders, alles neu. Produzent, Gitarrist, Schlagzeuger.

Und dennoch „back to the roots“?

Ja aber ich denke, nach 16 Jahren ist natürlich auch alles so ein bisschen eingeschlafen und dann ist die Frage wie man weiter macht. Man besinnt sich darauf zurück, wie es Mal angefangen hat. Im Grunde musste ich also wieder zu mir finden, ohne bequeme, ausgetretene Wege zu laufen.

Apropos, wie es angefangen hat. Wie hat es denn angefangen? Wie bis du zur Musik gekommen?

Ich hatte bereits mit 14 Jahren eine Schulband. Da war ich Schlagzeuger und stand auf Rock‘n‘Roll. Und als ich 15 oder 16 Jahre alt war, hat mein Vater mich gefragt „ Was willst du Mal machen? Du musst ja irgendwas finden, auf das du Lust hast, Schule ist es ja wohl eher nicht.“ Darüber habe ich dann erstmal nachgedacht und mir überlegt: was kann ich jeden Tag machen, bei dem das Geld keine Rolle spielt und auf das ich total Bock habe. Die Antwort: Rennfahren oder Musik. Rennfahren wurde mir von meinem Elternhaus nicht finanziert. Und Musik hatte ich zumindest schon die Gitarre. Das war der Startschuss, bei dem ich dachte: Musik ist geil.

Dass du Musik geil findest, konntest du beispielsweise bei der TV Show „Sing meinen Song“ unter Beweis stellen. Wie war der Ausflug ins TV für dich?

Ja, das war natürlich aufregend. Bei „Sing meinen Song“ bin ich zum ersten Mal auf den Radar gekommen. Für mich war das ein großer „Wow“-Effekt. Aber man merkt schon den Unnterschied zwischen Rock’n’Roll und einer Fernsehsendung. Ich hätte sechs Jahre lang jeden Abend vor 1500 Leuten spielen müssen um die Anzahl der Zuschauer zu erreichen wie mit einer Sendung. Das war also eine ziemliche Abkürzung, die ich genommen habe.

Jetzt kommst du bald nach Erfurt. Freust du dich drauf?

Ja, ich war ja schon Mal in Erfurt und das ist auch der Grund, weshalb ich wieder komme. Meine erste Show war so unfassbar, dass ich damals gedacht habe: das gibt es doch gar nicht, warum war ich denn noch nie in Erfurt?

Dann sind dir die Fans noch in Erinnerung geblieben?

Oh ja. Alle. Bis dahin war es immer so, wenn man eine Tour macht, dann tummelt man so um Erfurt rum und denkt immer an Hamburg, Berlin und irgendeine andere große Stadt. Aber Erfurt war damals so ein unfassbarer Abriss, dass ich gesagt habe, das muss jetzt einfach immer mit auf die Liste.

Auf was können sich deine Fans jetzt am kommenden Konzert in Erfurt freuen?

Das ganze Motto war von Tag eins an: „Bock auf Rock“. Nach der ganzen Zeit, habe ich einfach Lust, mal alles rauszuschreien. Es gibt, glaube ich nur eine Ballade im Set und die anderen zwei Stunden, steigt man vorne ein und wird hinten wieder klitschnass rausgeschmissen. Also auf hohen Hacken braucht man gar nicht erst anreisen. Entweder Barfuß oder mit Turnschuhen. Und man sollte genügend Flüssigkeit zu sich nehmen. Ansonsten ist währenddessen Krampfgefahr. Es ist wirklich ein sehr sportliches Set. Auch thematisch habe ich die Texte so rausgesucht, dass sie eine tolle Geschichte erzählen. Und ansonsten: ich bin kein Freund von großen Ansagen. Ich halte mich an das Wort: Lass die Musik sprechen. Und ja: Es wird ein wilder Ritt.