Wasungen. Die Thüringer Faschingshochburg lockt schon zu DDR-Zeiten jedes Jahr tausende Narren an. Aber warum wurde ausgerechnet das Fachwerkstädtchen nördlich von Meiningen ein Zentrum der närrischen Zeit? Und wo wird es in Thüringen weitere wichtige Karnevalsumzüge geben?

Das 5500-Einwohner-Städtchen Wasungen ist eine der ältesten Faschingshochburgen in Deutschland. In diesem Jahr feiert die kleine Fachwerkstadt nördlich von Meiningen bereits „500 Jahre Karneval“. Schon 1524 spendierte der Bürgermeister den Mitwirkenden der närrischen Spiele einen Eimer Freibier, insgesamt 64,6 Liter. Diese Tradition lebt heute weiter. Jedes Jahr zu Faschingsauftakt am 11. 11. fließt aus dem Narrenbrunnen Freibier.