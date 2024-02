Saalfeld. Saalegalerie in Saalfeld eröffnet neues Ausstellungsjahr mit „Lichtgefroren die Zeit“ von Siegfried Otto Hüttengrund

Die Arbeiten von Siegfried Otto Hüttengrund (SOH) üben eine ganz besondere Faszination aus. Nicht nur ihre bemerkenswerte Farbigkeit zieht den Betrachter in den Bann, es sind auch seine mystischen, tiefgründigen Motive und vor allem die Technik, mit der sie geschaffen wurden. Einerseits fühlt er sich der altmeisterlichen Malerei verpflichtet, andererseits fertigt er in großer Perfektion Holzrisse, quasi Radierungen in Holz als Hochdruck gedruckt. Diese Technik, nach dem Werkzeug des Radierers, der Radiernadel, (lat. radere: kratzen, reißen) benannt, ermöglicht das Ritzen filigraner Linien und Nuancen, in denen Hüttengrunds ganze Meisterhaftigkeit sichtbar wird.