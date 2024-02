Jena. Wie die Capella Jenensis nach zehn Jahren größere Bekanntheit erwirbt

Auf den zehnten Jahrestag ihrer Gründung schaut die Capella Jenensis voraus, im April wird gefeiert. Doch hat sich das Originalklang-Ensemble für alte Musik bisher im hiesigen Konzertleben längst nicht so etabliert, wie man seinen 13 Musikerinnen und Musikern es wünschen möchte. Gerade einmal zwei Konzerte hat Daniela Döhler-Schottstädt, Bratschistin und Vorsitzende des Trägervereins, dieses Jahr schon fest in der Planung, für alle anderen Projekte hapert es noch an der Finanzierung. Dabei war man 2023 durchaus prominent unterwegs.

Bach-Gedenken bei Festivals in Leipzig und Stuttgart

So musizierte die Capella, die sich beileibe nicht allein auf Johann Sebastian Bach fokussiert, zu dessen 338. Geburtstag bei der Bachwoche Stuttgart und zum 273. Todestag in der Leipziger Thomaskirche beim MDR-Musiksommer, wie Vorstandskollege Tillmann Steinhöfel aufzählt. Dazu gab es Auftritte in Thüringen bei den Bachwochen, dem „Güldenen Herbst“ und der Internationalen Ballettfestwoche Gera. „Wir spielen etwa acht bis zehn Konzerte pro Jahr“, sagt Döhler-Schottstädt.

Ihren Broterwerb bestreiten die Musici auf anderen Wegen

Nur scheint dies zu wenig zu sein, um eine eigenständige Marke zu profilieren, die sich fest in der Wahrnehmung eines größeren Publikums verankert. Und auch, um davon zu leben. Folglich geht jedes Ensemblemitglied noch einem musikalischen Haupt- oder mehreren Nebenberufen nach. Exzellenz kann darin Konzertmeisterin Nadja Zwiener vorweisen, die in derselben Funktion dem weltbekannten English Concert angehört. Döhler-Schottstädt hält eine halbe Stelle im Staatsorchester Kassel, und Steinhöfel bessert nicht zuletzt als Musikschul-Lehrer seine Haushaltskasse auf.

Musikalischer Glanz an den kleinen thüringischen Höfen

Reich und berühmt wird man so nicht; doch Entbehrungen erträgt leichter, wer aus avanciertem historischem Wissen und Bewusstsein die Überzeugung hegt, das Richtige zu tun. Die Capella Jenensis hat es sich auf die Fahnen geschrieben, musikalische Schätze aus den Archiven hierzulande zu heben und barocke Meister zu revitalisieren. Da geraten Steinhöfel und Döhler-Schottstädt sofort ins Schwärmen: wie man an den kleinen Höfen, die, um Kriege zu führen, viel zu arm waren, auf dem Feld der Musik nach Ehren strebte und in friedlicher Koexistenz klangvoll konkurrierte.

Den Weimarer Komponisten Oswald wiederentdeckt

Aus diesem immateriellen Fundus bergen die Jenaer immer wieder Trouvaillen: zum Beispiel die zwölf Sonatas von Andreas Oswald (1634-1665), des ehemaligen Weimarer und Eisenacher Hoforganisten, den selbst Kenner alter Musik kaum auf dem Zettel haben. Doch faszinieren seine originelle Erfindungsgabe und die Farbigkeit in der Instrumentierung sofort. Voriges Jahr hat die Capella den Zyklus auf CD eingespielt und nahm Oswald außerdem in ein anderes Projekt auf: die „klingenden Residenzen“.

Nach der Corona-Krise nutzten die Jenaer die Chance, aus dem „Neustart Kultur“-Programm des Bundes gefördert zu werden, und so kam es zu ihrem bisher wirkungsmächtigsten Projekt: Sie unternahmen eine Rundreise durch die Schlösserwelt von Sondershausen bis Schmalkalden und von Wilhelmsthal bis Altenburg, um an authentischen Schauplätzen jene Musik in kurzen Konzertfilmen aufzunehmen, die dort vor Jahrhunderten erklang. Wie sinnlich diese Residenzenkultur war, können nun Besucher der frei zugänglichen Website oder Käufer einer weiteren CD nachvollziehen.

Bachs Bewerbung 1723 in Leipzig

Meriten gab es bereits für eine dritte Einspielung: „Leipzig 1723“ hob die Jury für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik 2023 auf die Vierteljahresliste und lobte die kundige Ausgestaltung der drei Kantaten. Was sich dahinter verbirgt? Damals bewarben sich Telemann, Graupner und Bach als Thomaskantor, und nun können heutige Hörer urteilen, warum Bach, der die Anstellung kriegte, eigentlich nur dritte Wahl war.

Womöglich gewinnt die Capella Jenensis auf diesem Wege einen höheren Bekanntheitsgrad und Zugänge zu größeren Fördertöpfen. Bislang baut man vornehmlich auf regionale Unterstützer, etwa JenaKultur, die örtlichen Sparkassen und ihre Stiftungen oder die Ständige Konferenz Mitteldeutsche Barockmusik (MBM). Nebenbei wirbt man um Kleinspenden aus privater Hand, zum Beispiel für den Nachbau einer bequem transportablen Truhenorgel. Das vergrößert die Spielräume.

Erfüllung finden die eifrigen Musici nicht zuletzt auf unspektakulärem Gebiet: „Uns ist der Vermittlungsgedanke sehr wichtig“, sagt Daniela Döhler-Schottstädt. Da spielt man Kinderkonzerte und lädt junge Leute zu Workshops ein, damit Thüringer Musiktraditionen nicht in Vergessenheit geraten. – Aber vielleicht gelingt ja neben dieser Graswurzelarbeit bald mal im Künstlerischen ein professioneller Durchbruch.

www.capella-jenensis.de