Gera. Das Reußische Kammerorchester Gera überzeugt unter Leitung Martin Fundas

Volker Müller

Große Worte wollen richtig verstanden werden. Das fünfte Abonnementkonzert des Philharmonischen Orchesters Altenburg-Gera in dieser Woche war mit „Universum Bach“ überschrieben. Geboten wurde ein besonderer Blick auf das Riesenwerk des Thüringers. Das Reußische Kammerorchester Gera, eine wohl abgewogene Auswahl der Philharmoniker, widmete sich der sparsam vertretenen reinen Instrumentalmusik Johann Sebastian Bachs und zweier seiner prominenten Zeitgenossen.

Einer der Besten des Landes

Dazu kam als Uraufführung das Auftragswerk eines gegenwärtig in Gera wirkenden kolumbianischen Komponisten. Vielleicht die Hauptsache aber war: Man spielte unter Leitung Martin Fundas, eines Sohnes der Stadt, noch keine vierzig Jahre alt, derzeit Professor an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Stuttgart und vor allem als Geiger und Kammermusiker unbestritten einer der Besten unseres Landes.

Leichtfüßige Unterhaltung

Funda agierte wie vormals üblich. Er stand am ersten Pult der Violinen seinen Mann, gab von dort aus – eine einzige Augenweide – die Einsätze und blieb dann weiterhin für die Musikerinnen und Musiker ein lohnender Blickfang. Ob Bachs Orchestersuite C-Dur BWV 1066 oder sein E-Dur Violinkonzert (mit Funda als Freude machendem Solisten) – es wurde flüssig, unbeschwert, rundum harmonisch und mit großem, edlem Ton musiziert.

War hier noch manche ausgeklügelte Mehrstimmigkeit zu meistern, ging es bei den Kompositionen von Johann Ludwig Krebs und Georg Philipp Telemann vorwiegend um – freilich mit Liebe in die Tat umgesetzte – leichtfüßige Unterhaltung. Carlos Cardenas gut zehn Minuten dauerndes Stück über einen Bach-Kanon verkörpert eine eigene, leise, scharf gezeichnete Kunst, die in der beharrlichen Entwicklung musikalischer Gedanken allerdings vieles mit den an diesem Abend gewürdigten Größen des Barock gemeinsam hat.