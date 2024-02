Wayne Kramer tourte in den späten 10er-Jahren mit der Musik von MC5. Um den 50. Jahrestag von „Kick out the Jams“ zu feiern gründerte er eine Supergroup unter dem Namen MC50, die MC5-Songs spielten, mit den Musikern Marcus Durant (Zen Gurilla), Kim Thayil (Soundgarden), Brendan Canty (Fugazi) und Billy Gould (Faith No More), wie hier im O2 Shepherds Bush Empire, London. © IMAGO/ZUMA Press | Ollie Millington / Rmv