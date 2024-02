Jena. Vier Jenaer Schauspielerinnen entwickeln mit „Mystic Vibes“ einen irrsinnig-komischen, nymphisch-schönen Bühnenabend

Alte Mythen, etwa aus der griechischen Antike, stehen unter Naturschutz. Durch sie fühlen wir uns mit unseren Vorfahren verbunden. Dabei muten viele Storys heute bizarr an: So verspeist Göttervater Kronos, aus Angst abtreten zu müssen, seine Kinder. Oder König Ixion zeugt mit einer zur Frau geformten Wolke Kentauros. Doch vom Sockel der Geschichte würden die wenigsten die alten Sagen und Epen stoßen. Den biblischen Geschichten erging es da weitaus anders, wenn man beispielsweise an die Parodie „Das Leben des Brian“ von Monty Python denkt.