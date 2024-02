Hamburg/Weimar/Jena/Rudolstadt. Zu seinem 250. Geburtstag in diesem Jahr wird der Maler Caspar David Friedrich vielerorts in großen Ausstellungen gewürdigt. Thüringen kann da nicht ganz mithalten – und ist trotzdem mittendrin.

Sie ist das erste Großereignis im Jubiläumsjahr zum 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich (1774–1840) und eine Schau der Superlative. Schon 160.000 Besucher haben die Ende 2023 eröffnete Friedrich-Austellung mit dem Untertitel „Kunst für eine neue Zeit“ in der Hamburger Kunsthalle gesehen. Zu den Wochenenden ist die Schau meist lange vorher komplett ausgebucht. Wer eines der Zeitfenster ergattern konnte, braucht auch vor den Bildern Geduld (*). Mit mehr als 60 Gemälden, darunter iko­nischen Schlüsse­l­­­­­werken des Romantikers wie „Mönch am Meer“, „Das Eismeer“ oder „Kreidefelsen auf Rügen“, sowie rund 100 Zeichnungen bietet Hamburg die umfangreich­ste Werkschau des Romantikers seit Langem. Möglich macht das nicht zuletzt die beeindruckende Zahl an Leihgebern aus allen Teilen Deutschlands sowie Europas und der Welt. Vertreten sind Museen und Galerien aus Helsinki, Kopenhagen, Oslo, Stockholm, Paris, London oder Washington.