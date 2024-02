Weimar. Die DDR-Fernsehserie wurde vor 45 Jahren zum Klassiker einer Gruselkomödie. Die Neuverfilmung will damit so wenig wie möglich zu tun haben. Das merkt man ihr an.

Sturm und Gewitter fegen über den Rummelplatz. Der Blitz schlägt ein, ein Strommast bricht. Das Kabel reißt, schlängelt umher und hält auf die Geisterbahn zu. Da stehen einem halbwüchsigen Girlie gleich mal die Haare buchstäblich zu Berge, derweil das Kabel drei finstere Holzköpfe mit Lebensenergie versorgt. Somit kann der „Spuk unterm Riesenrad“ wieder beginnen, wie ihn vor 45 Jahren das DDR-Fernsehen als mehrteilige Gruselkomödie für Kinder und Familien über die Bildschirme flimmern ließ.