Gera. Seit fast zwei Jahren leben die Musiker des Kyiv Symphony Orchestra in Gera. Dort fanden sie nach Kriegsbeginn Zuflucht, aber kein Glück.

In der Tonhalle Gera wütet schon der Atomkrieg – zumindest musikalisch. Blechbläser-Sforzati blitzen grell auf, öde Klangflächen signalisieren drohende Verwüstung. Das Kyiv Symphony Orchestra probt Claus-Steffen Mahnkopfs „Ukraine-Triptychon“, das diesen Freitag nebenan, im Kultur- und Kongresszentrum Gera, uraufgeführt wird. Darin stellt der Potsdamer Komponist einen Bezug her zu Kubricks Kinoklassiker „Dr. Seltsam“ und zur Angst vorm nuklearen Showdown in den 1960er-Jahren.