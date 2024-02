Erfurt/Hamburg. Zu den 7000 bei Sofa-Concerts registrierten Künstlern gehört auch der diesjährige deutsche ESC-Vertreter Isaak Guderian. Wir erklären, wie‘s funktioniert.

Die Internetplattform Sofa-Concerts (www.sofaconcerts.org) mit Sitz in Hamburg bringt seit zehn Jahren Musiker in die heimischen Wohnzimmer, auch in Thüringen. Musikfans, die ein Konzert veranstalten wollen, können dort ebenso fündig werden wie Musiker, die nach Spielmöglichkeiten suchen. Malina Rudolph von Sofa-Concerts (Sofa-Konzerte) erklärt, wie’s funktioniert.