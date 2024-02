Berlin/Weimar. Binnen vierzig Jahren ist dem Wahl-Thüringer der Pariser Chansonnier aus Belgien zur zweiten Natur geworden. Zu erleben ist er damit und mit vielen anderen Projekten aber außerhalb des Freistaates. Hierzulande kommt Horwitz vor allem privat vor.

Nein, „Ne me quitte pas“ (Verlass mich nicht) singt er nicht, schon gar nicht als Zugabe, wie sie im Publikum lautstark erbeten wird. „Um diese Uhrzeit!?“, ruft Dominique Horwitz vergnügt zurück; es geht auf elf zu. „Ich bin froh, wenn Sie weg sind!“ Große Heiterkeit, wie sie der Sänger und Schauspieler während seines Programms wiederholt hervorruft. Dabei hatte er „Ne me quitte pas“ eigentlich ja gerade erst gesungen: nicht das Lied zwar, aber doch die Zeile, mit der sich Jacques Brel in und als „Le cheval“ gleichsam selbst zitierte.