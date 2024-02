Weimar. Beinahe seine komplette Theaterkarriere hat sich in Thüringen ereignet. In Leipzig begann und endete sie unterdessen. Dabei ist Kiesewetter eigentlich Mecklenburger. Seine Direktorenjahre in Erfurt seit 1974 brachten ihm viel Anerkennung ein, wurden ihm aber später aberkannt.

So viele Geschichten, so viel Geschichte! Ekkehard Kiesewetter, Thüringer Theatermann aus Mecklenburg, könnte stunden-, ach was, tagelang erzählen, ohne dass ihm die Luft und anderen die Lust ausgeht. „Nehmen Sie sich viel Zeit mit“, hatte Tochter Corinna vorgewarnt, eines von insgesamt fünf Kindern Kiesewetters, eines von zweien mit Rosemarie Deibel (1936-2012), Grande Dame des Nationaltheaters Weimar. Elf Enkelkinder folgten.