Nordhausen. Das Nordhäuser Theater hat mit „Les Noces“ und „Nacht/Gedanken“ gleich eine doppelte Ballettpremiere geboten

Marionettenhafte Bewegungen prägen das erste Bild. Die Tänzerinnen und Tänzer der Kompanie „TN LOS!“ scheinen an unsichtbaren Fäden zu hängen – oder sind es Notenhälse und Taktstriche? Der französische Gastchoreograph Martin Harriague erklärt in der Premiere von Igor Strawinskys Ballett „Les Noces“ am Theater Nordhausen die Musik zum Motor und Machtzentrum.

Wie uniform in Beige gekleidete Puppen folgen die Tänzer punktgenau dem perkussiven Puls. Die Kompanie steht in atemlosen 25 Minuten keine Sekunde lang still in ihrer von Vorhängen verhüllten Raum- und Zeitlosigkeit. Auf die Spitze getriebene Bewegungsexzesse wirken so faszinierend wie erschlagend. Das Programmheft verheimlicht, dass die mitreißende Strawinsky-Einspielung von Teodor Currentzies und seinem Orchester und Chor „MusicAeterna“ stammt. Martin Harriague lässt in seiner Choreografie außer ein paar Anspielungen nichts übrig vom Thema der russischen „Bauernhochzeit“. Ihm geht es vielmehr um gestische Kettenreaktionen, synchronisierte Körpersprache, Kraftübertragungen per purer Physis. Die Kompanie zersplittert auf Pauken-, Trommel- und Tamburinschlägen, um sich wie magnetisiert erneut zum kompakten Akkord zusammenzuziehen. Es bleibt der Eindruck von Manipulation und Fremdbestimmung, das Individuum wird zum Opfer des Kollektivs, nur die Gedanken sind frei.

Nach der Pause folgt geradezu zwangsläufig die Flucht in ruhigere Traumwelten. „Nacht/Gedanken“ hat der Nordhäuser Ballettdirektor Ivan Alboresi seine eindrucksvolle Uraufführung übertitelt, die in Kooperation mit dem Sounddesigner Davidson Jaconello entstanden ist. Bühnen- und Kostümbildnerin Birte Wallbaum erschafft surreale, verspiegelte Räume mit safrangelbem Sessel und paillettenbesetzten Outfits.

Veronica Biondini, Gianmarco Martini Zani und Chris Roosenburg als Clowns in der Aufführung von „Nacht/Gedanken“. © Theater Nordhausen | Ida Zenna

Nathaniel Nilsson in der Rolle des Träumers tanzt im Schlaf nicht nur mit Otylia Gony als mysteriöser Frau, sondern zu den rhythmisierten Jaconello-Beats sogar ein maskulines Pas de Deux mit seinem Schatten im Ganzkörperanzug (geschmeidig: Thomas Tardieu). Plötzlich wird die Nacht durch drei Clowns in harlekinartigen Kostümen aufgelockert: Veronica Biondini, Gianmarco Zani und Chris Roosenburg zeigen zu bizarrer Marschmusik und skurrilen Walzern ihr komödiantisches Talent.

Nicht fehlen darf in einem Ballett von „TN LOS!“ ein Spitzentanz-Solo von Rina Hayashi, die als rätselhaftes „Wesen“ mit unfassbarer Körperspannung durch die Luft gewirbelt wird. Dann gibt es wieder einen stilistischen Bruch: Erratisch wie Träume eben sind, wird auf einmal Salsa getanzt, bevor die Musik erneut zu Sphärenharmonien mutiert und sich aus einer verborgenen Tür mehr als 100 grüne Kugeln auf die Bühne ergießen. In diesem Ballbecken bewegt sich Martina Arena als „Braut“ so bewusst ferngelenkt, dass man sich an den Strawinsky erinnert fühlt.

Zum Schluss tanzt der Träumer mit seinem Schatten und Elisa Ruffato als „Die Nacht“ zu einer Chopin-Nocturne: einfach traumhaft!

Nächste Vorstellungen: am 9., 16. und 22. März