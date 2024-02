Erfurt. Das Duo MGMT huldigt Grunge-Musik und anderen Helden der Dekade. Vanessa Peters packt die Rockgitarren wieder ein. Wir haben in beiden Alben reingehört.

Es gibt unter Musikfans Sphären, da löst ein neues Album von MGMT ähnliche Euphorie aus wie von Taylor Swift. „Loss of Life“, die erste Platte des Duos seit sechs Jahren, ist ein typisches MGMT-Album und doch wieder überraschend, weil dieses Mal hoffnungsvoll und federleicht instrumentiert. Andrew VanWyngarden and Benjamin Goldwasser scheinen in ihrer Britpop-/90er-Jahre-Phase angekommen: Blinkend schöne und schwirrende Akustikgitarren mit Beatles-Harmonien.

Das Cover des Albums „Loss of Life“ von MGMT. © Mom + Pop Music/H’Ar

Der Song „Mother Nature“ wäre auch als eine (eigentlich undenkbare) Zusammenarbeit von Oasis, Blur und Pulp zu hören. Passend zum Jahrzehnt, in dem Grunge große wurde, stellen MGMT im Video zu „Bubblegum Dog“ Rockvideos dieser Dekade nach – ein großer Spaß. Dazu gibt es die gewohnte Prise Elektronik und die erste offizielle Kollaboration: „Dancing in Babylon“ mit Christine and the Queens (einer der wenigen Songs, der doch wieder auf 80er-Ästhetik setzen). Auch Nels Cline (Wilco) und Sean Lennon zählen zu den prominenten, aber eher im Hintergrund wirkenden Gastmusikern.

Optisch bleibt die Band nicht nur mit ihren detailverliebten Musikvideos interessant: Das Albumcover ist ein Werk des 2020 verstorbenen Konzeptkünstlers John Baldessari. Fazit: Album Nummer fünf führt den Lauf an gelungenen Songsammlungen fort.

Vanessa Peters musiziert wieder entspannter

Das Cover des Albums „Flying on Instruments“ von Vanessa Peters. © Idol Records/Cargo

Auf dem Cover des Albums „Flying on Instruments“ sitzt Vanessa Peters im Cockpit eines Flugzeugs. Seit etwa zwanzig Jahren steuert die US-Amerikanerin ihre Karriere beständig, aber immer etwas unterm Radar. Connaisseure wissen ihr Werk indes zu schätzen. Zuletzt etwas rockiger und mit 90er-Referenzen, fährt sie nun wieder mindestens einen Gang runter und lässt ihre versierte und nie auftrumpfende Begleitband reduziert aufspielen. Die Songs, gewohnt mit der Lakonie einer Suzanne Vega intoniert, fließen scheinbar unscheinbar dahin. Doch auch im Understatement liegt ein erforschungswerter Charme.

