Meiningen. Die Oper „Gespenster“ von Torstein Aagaard-Nilsen nach Henrik Ibsens gleichnamigem Stück wurde am Staatstheater Meiningen uraufgeführt.

Eine Opernuraufführung, bei der man bis ins 19. Jahrhundert zurückgreifen kann – so was gibt es wohl nur in Meiningen. Dort wurden jetzt mit coronabedingter Verspätung die erste Oper des Norwegers Torstein Aagaard-Nilsen „Gespenster“ uraufgeführt. Kein Geringerer als der Theaterherzog Georg II. hatte 1886 die erste deutschsprachige Aufführung von Ibsens (damals) skandalträchtigem Stück an seinem Hoftheater inszeniert, als die Zensur es ansonsten noch unter Verschluss hielt. Als Staatschef beorderte er auch gleich noch ein Publikum ins Hoftheater und sorgte für Premierenbeifall!

A la long behielt er mit diesem Akt landesherrlicher Willkür recht. Auch, weil er insgesamt 15 Dramen von Ibsen (1828–1906) aufführte. Quasi historisch legitimiert folgte jetzt die Oper, zu der Malin Kjelsrud aus der Vorlage ein Libretto destilliert hat, das vor allem die zentrale Frauenfigur Helene Alving kritischer sieht als Ibsen. Was auch eine Art von mittlerweile erreichter Gleichberechtigung ist.

Mit Ansgar Haag als Regisseur und Philippe Bach am Pult der Hofkapelle kehrten die Amtsvorgänger des jetzigen Intendanten und GMD nach Meiningen auf ihnen vertrautes Terrain zurück.

Die Vergangenheit mit der Gegenwart konfrontieren

Zu erleben war ein überzeugender Beleg dafür, dass Oper noch ziemlich lebendig ist. Das Genre kann nach wie vor an Bekanntes anknüpften und überraschen, Vergangenheit mit Gegenwart konfrontieren, sich ins Ohr einschmeicheln und ergreifen, ohne sich mit seichter Harmlosigkeit anzubiedern. Bach und imaginiert mit dem um Glasharmonika und Akkordeon aufgerüsteten Orchester jene weite Landschaft und dräuend beklemmende Atmosphäre, die Dieter Richter (Bühne) mit einem Rundhorizont à la Caspar David Friedrichs Eismeer und einem großornamentierten Halbrund hinter einer Ikea-Sitzlandschaft auf der Drehbühne praktisch und geschickt in einen Raum übersetzt hat. Die Gleichzeitigkeit von Figuren in unterschiedlichen Zeiten und der Szenenwechsel lässt sich so handwerklich präzise umsetzten. Hinzu kommt, dass der Komponist glasklare Wortverständlichkeit (des zugegeben reichlichen Textes) ermöglicht und auf das Potenzial des durchweg exzellenten Hausensembles setzt. Herausgekommen ist ein maßgeschneidertes Sängerfest, wie man es selten erlebt. Auch der von Roman David Rothenaicher einstudierte Chor seinen Anteil hat.

Zu seiner Zeit war es starker Tobak, was Ibsen seinen Zeitgenossen an verkorkster Familie entgegenhielt. Sie ist nicht mehr das Fundament der bürgerlichen Gesellschaft, sondern Keimzelle ihres Untergangs. Man wahrt den bürgerlichen Schein und lügt sich ein Leben in die Tasche, das man nicht führen konnte. Bis sich die Verfehlungen wiederholen und die Gespenster der Vergangenheit übermächtig werden. Eheburch, Beinahe-Inzest zwischen Halbgeschwistern, eine Erbkrankheit, die zur Waffe im Beziehungskrieg wird, der Sohn, der die Mutter zum Selbstmord verführt – so wie der Plot hier in die Jahre zwischen 1962 und 1992 verlegt wurde, kommt er bei einem mit TV-Serien vertrauten Publikum ohne Fremdeln an. Als Kammerspiel des Untergangs im emotionalen Großformat. Auf der Opernbühne begegnet sich die Witwe Helene Alving (Marianne Schechtel) als ihr jüngeres Selbst (Sara-Maria Saalmann). So wie der verstorbene Ehemann Erik (Alex Kim) und dessen Geliebte, Hausmädchen Johanne (Emma McNairy), die erinnerten Szenen einer Ehe verkörpern.

Der Weg hin zur Katastrophe

Natürlich verlieben sich Helenes Sohn Osvald (Mykhailo Kushlyk) und die uneheliche Tochter Eriks mit Johanna, Regine (Monika Reinhard), ineinander. Helenes Problem ist, dass sie eigentlich ihren Jugendfehltritt, den Pfarrer Manders (Shin Taniguchi) nie verwunden hat und jetzt ihren Sohn (dessen leiblicher Vater eben dieser Pfarrer ist!) einfach nicht loslassen will. Durch eingeblendete Jahreszahlen und Orte und die Kostüme von Kerstin Jacobssen ist immer klar, wo wir uns gerade auf dem Weg in die Katastrophe befinden. Die ist unvermeidlich. Von dem durch die Wahrheit geschockten Sohn zum gemeinsamen Selbstmord überredet, nimmt nur Helene die tödlichen Tabletten für die finale Katastrophe.

Heiter ist hier nichts. Es ist eine Geschichte, die eher der norwegischen Winterdunkelheit entspringt als der nordischen Sonne. Faszinierend sind die zweieinhalb Bruttostunden Oper allemal. Das Publikum in Meiningen musste keineswegs, wie weiland beim Herzog, zum Jubel verdonnert werden.

Weitere Vorstellungen: 1. und 23. März, 3., 7. und 27. April, 15. Mai, 13. Juni, Großes Haus; Einführungen jeweils 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn im Foyer