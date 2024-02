Weimar. Wolfgang Hirsch über einen Abgrund aus Ungeheuerlichkeiten

Hinter der brillanten Fassade klafft ein Abgrund aus Ungeheuerlichkeiten. So stellt sich in meinen Augen die Situation der Musikerinnen und Musiker im Kyiv Symphony Orchestra inzwischen dar.

Diesen exzellenten Künstlern verdanken wir nicht bloß schöne Klassik-Konzerte, sondern auch eine erhellende Weitung unseres Horizonts um unbekannte, ukrainische Musikliteratur. Zum Beispiel in den beiden Konzerten voriges Wochenende in Gera und Altenburg.

Kein Wunder ist’s, dass Regierende höchsten Rangs sich bei solchen Gelegenheiten in emphatischen Statements ergehen. Das gehört nun mal zum politischen Geschäft. Aber genügt das? Gefallen wir uns womöglich selbstverliebt im Rausch der eigenen Mitmenschlichkeit?

Man muss Musiker mal beiseite ziehen, um mit ihnen ins vertrauliche Gespräch zu kommen. Das ist mühsam, denn die nach fast zwei Jahren noch immer eklatante Sprachbarriere erfüllt ihren wohl beabsichtigten Zweck. So fristen sie eine Existenz wie in babylonischer Gefangenschaft: sozial isoliert, in einem Klima der Angst und in Verhältnissen, die arbeitsrechtliche Standards hierzulande verhöhnen.

Der abrupte Rausschmiss des verdienten, sympathischen Chefdirigenten Luigi Gaggero ist da nur ein Fanal… - Diese wundervollen Musiker sitzen an den Ufern der Weißen Elster und weinen! Hört sie denn niemand?