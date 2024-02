Eisenach. Was auch immer diese Shakespeare-Tragödie am Landestheater sonst noch ist: Sie ist, bei aller Düsternis, wunderschön. Zugleich endet mit dieser Inszenierung von Esther Jurkiewcz beinahe schon wieder, was gerade jetzt beginnen könnte.

Er könne, ließ Shakespeare Macbeths Widersacher Macduff sagen, mit den Augen eine Frau spielen, mit der Zunge einen Angeber. Das kommt, wie so vieles andere, in der konsequenten Strichfassung zwar nicht vor, mit der das Junge Schauspiel jetzt in Eisenach und bald auch in Rudolstadt „Die Tragödie von Macbeth“ aufführt. Doch die fünf jungen Frauen, die darin auftreten, können das 400 Jahre alte englische Stück, das auf 1000 Jahre zurückliegender schottischer Geschichte basiert, zu durch die Zeiten wanderndem Leben erwecken: archaisch und modern zugleich. Und sie können mit Augen und Zungen die Frau im Manne ebenso spielen wie den Mann im Weibe. Das alles steht sogar im Text, bedeutet doch „Macbeth“, wie andere Dramen Shakepeares auch, neben allem anderen gleichsam einen fortwährender Diskurs zu den Attributen des Männlichen und Weiblichen.