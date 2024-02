Weimar. Alice Schwarzer und Dietmar Bartsch trafen im Kulturzentrum Mon Ami auf Sabine Adler und Hasko Weber. Veranstalter war wie schon 2023 die Volkshochschule. Diesmal sollte es kontroverser zugehen.

„Miteinander reden.“ So beantwortet DNT-Intendant Hasko Weber im Podium, was man tun könne. Das zeige dieser Montagabend in Weimar: „obwohl wir eigentlich gar nicht so weit auseinander liegen.“ Sich zuhören und Vorbehalte beiseitelassen, empfiehlt er einer polarisierten Debatte über, so des Podiums Überschrift, „Putins Krieg“. Das jedenfalls ist in Weimar halbwegs gelungen, in gleichwohl aufgeladener Atmosphäre im Mon Ami. Mitunter nervöse Zwischenrufe, regelmäßig Applaus und Jubel für diese und jene Position.