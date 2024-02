Gera. Job-Center Gera sucht nun bundesweit nach neuen Arbeitsplätzen

Mit besonderer Intensität kümmert sich das Jobcenter Gera jetzt um die 65 Musikerinnen und Musiker des Kyiv Symphony Orchestra (KSO), die im Sommer 2022 Zuflucht in Gera gefunden haben; seitdem empfangen sie Bürgergeld. „Es kommt jetzt Bewegung in die Sache“, sagte Jobcenter-Chef Enrico Vogel am Dienstag unserer Zeitung, „wir werden jetzt Beschäftigungsangebote unterbreiten.“

Vogel nimmt damit den von Bundearbeitsminister Hubertus Heil (SPD) initiierten „Job-Turbo“ für Ukrainer in Deutschland ernst. Zugleich reagiert er offenbar auf die Berichterstattung dieser Zeitung über die unhaltbaren Arbeitsverhältnisse der Kiewer Musiker im Exil. Ebenso ist er über die „verdachtsunabhängige Überprüfung“ des Hauptzollamts Erfurt in voller Kenntnis. Die Beamten hatten das Orchester vorigen Donnerstag bei Proben besucht.

Der Leiter des Geraer Jobcenters handelt besonnen und äußerst konsequent: Keinesfalls droht er damit, die exzellenten Musiker in fachfremde Dienste zu zwingen, sondern zielt unbedingt auf neue Anstellungen „im musikalischen Bereich“ ab. Dazu will er unverzüglich den deutschlandweit agierenden Künstlervermittlungsdienst der Bundesagentur für Arbeit einschalten. Dabei ist er sich im Klaren, dass sein Vorgehen „mit den Interessen des Kiewer Orchesters in Gänze kollidieren“ könnte. Auf deren vermeintlich bestehenden Verträge nimmt er indes keine Rücksicht: Wenn seit Mai 2023 keine Gehälter aus Kiew mehr flössen, seien Anstellungsverhältnisse de facto nicht mehr existent, sagte er.

Sollten Vogels Bemühungen von Erfolg gekrönt werden, würde dies wohl – zumindest zeitweilig – das Aus für Kyiv Symphony bedeuten. „Wir haben so lange wie möglich versucht, das Orchester zu erhalten“, betonte Vogel. Reaktionen seitens der KSO-Intendanz sind bisher nicht bekannt. Am Dienstag wurde laut Informationen unserer Zeitung eilends eine außerplanmäßige Orchesterversammlung anberaumt.