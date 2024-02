Weimar. Würdigung für die Arbeit von Operndirektorin Andrea Moses

Der undotierte Preis der Deutschen Theaterverlage 2024 geht an das Deutsche Nationaltheater Weimar. Das teilten am Mittwoch eine Sprecherin des Theaters sowie die Stiftung Verband Deutscher Bühnen- und Medienverlage (VDB) gleichlautend mit. Die höchst ehrenvolle Auszeichnung gilt dem glutvollen Engagement von Operndirektorin Andrea Moses und ihrem Leitenden Dramaturgen Michael Höppner sowie von Musikdirektor Dominik Beykirch für das Opernschaffen unserer Zeit. Wörtlich heißt es: „Die Jury würdigt mit ihrer Entscheidung die Beharrlichkeit, Leidenschaft und Sorgfalt, mit denen sich das DNT für zeitgenössisches Musiktheater einsetzt.“

Weimars Operndirektorin Andrea Moses kann sich über die Auszeichnung für ihre mutige Arbeit freuen. © Kunstfest Weimar | Bernd Uhlig

Gemeint sind damit zum Beispiel die Uraufführungen von „Welcome to Paradise Lost“ des Weimarer Komponisten Jörn Arnecke (Libretto: Falk Richter) von „missing in cantu (eure paläste sind leer)“ aus der Feder von Johannes Maria Staud (Musik) und Thomas Köck (Text) oder von „Game Show Music“, die auf das Konto des britischen Avantgardisten Philip Venables geht. Gleichberechtigt mit Ausgrabungen, Wiederentdeckungen und Klassikern des Opernrepertoires formten diese Stücke „das außergewöhnlich vielfältige Angebot“ der DNT-Musiktheater-Sparte, hieß es.

Zudem macht die Weimarer Troika Moses, Höppner, Beykirch sich überregional einen Namen mit dem kleinen Festival-Format „Passion :Spiel – Oper für alle!“, das seit 2022 jeweils zur Osterzeit experimentelle Räume für junge Musiktheaterschaffende in Komposition, Stückentwicklung und Regie eröffnet. Da erlebt man mitunter auch verblüffende neue Formate, die eine vermeintlich verkrustet antiquierte Opernwelt erschüttern sollen.

DNT-Intendant Hasko Weber und Geschäftsführerin Sabine Rühl taten ihre Freude über die Auszeichnung per Pressemitteilung kund; Operndirektorin Andrea Moses war leider spontan nicht erreichbar. Die Preisverleihung findet am 26. Mai in Weimar statt.