Erfurt. Wie einfach und kostengünstig der Umstieg auf die digitale Zeitung ist, erklärt die Beilage „Premium“, die am Samstag, 2. März, erscheint. Fragen dazu beantworten unsere Digitalexperten beim Telefonforum am Montag, dem 4. März, von 10 bis 12 Uhr.

Zugriff auf alle Lokalausgaben unserer Zeitung, pünktliche Zustellung am Vorabend, Aktualisierungen bis zum späten Vormittag des folgendes Tages, komfortable Lesehilfen wie Vorlesefunktion und individuelle Schriftvergrößerung, auf bis zu drei Geräten gleichzeitig nutzbar, zudem ein kostenloses Archiv mit den Ausgaben der vergangenen sechs Wochen – die digitale Zeitung, das sogenannte E-Paper, bietet viele praktische Vorteile. Zudem ist es deutlich günstiger als die gedruckte Zeitung und bietet neben der Tageszeitung viele weitere kostenlose Angebote, etwa Rätselzeitungen, die auf dem Bildschirm ausgefüllt werden können, Frauen- und Test-Zeitschriften, Illustrierte und die wöchentlichen Prospekte vieler Anbieter.

In der achtseitigen Beilage „Premium“, die am Samstag unserer Zeitung beiliegt, stellen unsere Digitalexperten das E-Paper detailliert vor, erklären, wie der Umstieg gelingt, was sich hinter den Plus-Angeboten versteckt und wie man sich als Print-Leser dafür registrieren kann. Eine Leserin berichtet zudem von ihren digitalen Erfahrungen.

Ihre Fragen zu all diesen Themen beantworten wir beim Telefonforum unserer Zeitung am Montag, dem 4. März 2024, von 10 bis 12 Uhr. Sie erreichen unter

0361 227 5801 Sandra Wattrodt-Liebeskind

0361 227 5802 Michaela Schwarz.