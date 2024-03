Gera. Die Bemühungen, das seit 2022 in Gera beheimatete Kyiv Symphony Orchestra zu retten, laufen auf Hochtouren. Doch die Zeichen in Wolfsburg stehen nicht gut.

Auf Hochtouren laufen jetzt die Bemühungen, das seit 2022 in Gera beheimatete Kyiv Symphony Orchestra (KSO) zu retten. Man sucht eine andere Stadt als Sitzort, die sich auch finanziell engagiert. Aus Thüringen bemüht Staatskanzleiminister Benjamin Hoff (Linke) sich darum.

Als ein Kandidat wird Wolfsburg gehandelt. Die dortige Stadtverwaltung wie auch das zuständige Ministerium in Hannover bestätigten lediglich den Kontakt. Offenbar stehen aber die Zeichen in der VW-Stadt nicht gut. Nach einem Bericht der Braunschweiger Zeitung (Freitagausgabe), die wie unsere Zeitung zur Funke-Mediengruppe gehört, könnte vor allem die erwartbare wirtschaftliche Belastung ein Hindernis sein. Auch stößt die Idee auf Widerspruch, die Kiewer ans Scharoun-Theater anzubinden. Zitiert wird dessen Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Steg mit den Worten: „Eine Beschäftigung des Orchesters in Festanstellung ist ausgeschlossen. Dieses Haus ist ein Gastspieltheater ohne eigenes künstlerisches Personal.“

Während die Norddeutschen sich seit einem Vierteljahr die Köpfe über die KSO-Zukunft zerbrechen, kam diese Woche ein spontanes Hilfsangebot aus einer weiteren Stadt. Die Kommune in NRW gilt als wohlsituiert und weltoffen, möchte aber vorerst ungenannt bleiben. Gleichwohl versichert man dort, dass es ernst gemeint ist. Schon haben pragmatische Gespräche begonnen.

Unterdessen durchleben die KSO-Musiker in Gera eine schwere Krise ihres Orchesters, das seit Wochenfrist keinen Chefdirigenten mehr hat. Dieses und andere hausgemachte Probleme fallen in den Verantwortungsbereich des Intendanten Oleksandr Zaitsev. Nach wie vor ist das KSO jedoch prominent unterwegs: Diesen Sonntag spielt es im Münchner Gasteig; weitere Auftritte in Kopenhagen, Nordhausen, Berlin, Stockholm und Wien stehen schon fest. Am 21. August steht das „Gedächtnis Buchenwald“-Konzert beim Kunstfest Weimar an; „Rising Star“ Oksana Lyniv dirigiert.