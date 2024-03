Weimar. Das sechste Sinfoniekonzert der Staatskapelle Weimar hatte einiges zu bieten

Auf dem Programm des sechsten Sinfoniekonzerts der Staatskapelle Weimar stand Dimitri Schostakowitschs 1. Violinkonzert und die 7. Sinfonie von Antonín Dvořák. Dirigiert hat diesen Abend Jesko Sirvend. Dieser entschied sich für die mittlerweile weniger praktizierte deutsche Orchesteraufstellung (unter anderem Kontrabässe links, 2. Geigen rechts). Das hatte gerade für das Violinkonzert raumklanglich positive Auswirkungen und schaffte einen sehr transparenten Ton.

Schostakowitsch schrieb dieses Werk bereits 1948, und es verschwand dann erst einmal in der Schublade. Es war weder massentauglich noch zeitgemäß unter Stalin. So sollte es bis zu seiner Uraufführung sieben Jahre warten.

Als Solistin war die Geigerin Soyoung Yoon zu erleben. Vom ersten Ton an war das ein sehr berührendes Spiel. Dem bedrohlichen Orchester versuchte die Sologeige mit zarten Tönen zu entfliehen. Das Blatt wendete sich im 2. Satz und uferte fast in eine Zügellosigkeit im Wechselspiel. Darauf folgte ein langes Geigensolo, und die Menschen im Saal hielten den Atem an. Das Orchester setzt wieder ein – und Zwischenapplaus ist ja nicht möglich. Die Spannung wurde also bis zum letzten Ton gehalten und löste sich in einem frenetischen Beifall und Bravo Rufen auf. So beeindruckend die Technik von Soyoung Yoon ist, es bedarf auch immer einer Seele so zu spielen. Die Kunst dabei, dass Gleichgewicht zu halten.

Nach so viel Emotionalität war der „Dvořák“ gut gesetzt. Ein wohltuender Klang läutete den zweiten Teil des Abends ein. Beim guten Klang blieb es auch. Allerdings steigerte sich schnell die Ausdruckskraft, und da schöpfte das Orchester viel Energie aus sich selbst. Durch sein impulsives Spiel hat es den Konzertmeister Gernot Süßmuth kaum auf dem Platz gehalten. Genau das war es aber, was der „Dvořák“ brauchte, um lebendig zu werden.