Erfurt. Noch bis 31. März 2024 können sich Thüringer Newcomer aller Genres um die Goldene Schallplatte, den Gutschein und den Auftritt beim Erfurter Krämerbrückenfestival bewerben.

Techno aus Gera, Indie-Folk-Rock aus Erfurt, Rap und Hip Hop aus Weimar sowie Punk aus Bischofroda – knapp ein Dutzend Bewerbungen für den diesjährigen Thüringen Grammy sind bereits eingetroffen, verriet die Agentur Says Marketing aus Erfurt, die Thüringens größten Musikwettbewerb seit über 30 Jahren organisiert. In diesem Jahr geht der Grammy mit einem neuen Konzept an den Start. Es gibt kein Finale der besten Bands und Künstler mehr, sondern Publikum und Jury bestimmen den Gewinner vorab – und der spielt dafür am Samstag, 15. Juni 2024, von 12 bis 13 Uhr auf der Hauptbühne des Krämerbrückenfestivals auf dem Erfurter Domplatz.

Noch bis zum 31. März 2024 können sich Thüringer Newcomer, egal welches Genres, die noch keinen Plattenvertrag haben, um die Goldene Schallplatte, den 2000-Euro-Gutschein für Musikequipment und den Auftritt beim Krämerbrückenfestival bewerben. Einzureichen sind ein eigener Song und ein 30-minütiges Präsentationsvideo. Im anschließenden Votingzeitraum werden die Songs aller Bewerber bei Radio Top40 gespielt. Erst entscheidet eine Fachjury über die Songs, vom 4. bis 30. April können Fans ihre Stimme abgeben. Aus allen Bewertungen wird dann der Gewinner ermittelt.

Alle Infos: thueringen-grammy.de