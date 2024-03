Erfurt. Ein spannendes Projekt: 14 Zeichnerinnen denken sich die Welt in 100 Jahren aus. Das Ergebnis überrascht – und verwirrt manchmal.

Auch in der Vergangenheit war die Zukunft ein Thema: In der DDR überreichte die Staatsmacht als Dreingabe zum Eintritt in den Kreis der Erwachsenen Schmökerstoff im Coffee-Table-Format: „Weltall Erde Mensch“ hieß der zur Jugendweihe präsentierte Band, mehr Briefbeschwerer als Lesevergnügen, der mit Illustrationen etwa zu Raumstation und Kernfusionskraftwerk trotzdem die Fantasie anregte: Wie die Zukunft wohl aussehen könnte?

Eine Fragestellung, alt wie die Menschheit und weiter omnipräsent. Auch einen neuen Comic-Sammelband treibt diese um, mit einem interessanten Ansatz: Wie sehen ausschließlich Zeichnerinnen unsere Welt in hundert oder mehr Jahren?

14 Illustratorinnen, vier Themenblöcke

14 in Deutschland lebende Illustratorinnen begeben sich mit ihren Zeicheninstrumenten auf Zeitreise zu Erdenwelten, die es noch nicht gibt. Die Geschichten, eingeteilt in vier Themenblöcke, sind geprägt von einem, wenn überhaupt, zurückhaltend technikfokussierten Ansatz, weit weg von Science-Fiction-Action oder Star Trek und Co. Vielmehr geht es in den düsteren bis humorvollen Utopien um das Alltägliche, um das Körperliche, das Miteinander – falls so etwas noch vorhanden ist.

Das Cover des Buches „The Future is... 14 Comics über die Zukunft“, herausgegeben von Lilian Pithan. © Carlsen Comics

Trotz der kurzen Storys ist es nicht in jedem Fall ein kurzweiliges Vergnügen. Hier rein, da raus wie in den früheren Comicstrips der Tageszeitungen – diese Form der Unterhaltung bieten die wenigsten der gezeichneten Ideen. Vielmehr: Nachdenken, sacken lassen, interpretieren. Wie in „Ich liebe uns“ von Whitney Bursch, einer abstrakten, zwischen Picasso und Monty Pythons „Flying Circus“-Animationen, in dem Körper nicht als Ganzes, sondern als Teile agieren.

Einige der Comics bleiben zu abstrakt

Es gibt aber auch Geschichten, die lassen einen in ihrer Abstraktheit etwas rat- und trostlos zurück, wie die Welt, die sie beschreiben. Etwa Melanie Garanins „Future II. Alles wird besser geworden sein“. Eine bittere Gewissheit transportieren die meisten: Egal, welche Erfindungen gemacht wurden, die Probleme bleiben, etwa falsche Vorstellungen vom eigenen Körpergewicht. Die (komischen) Gedanken können auch Zeit oder Technik nicht heilen.

Die kreativen Frauen bieten keine schwarz-weißen-Utopien, sondern differenzierte Konstrukte, so, wie das Leben. Fiese Kollegen, nervige und überhebliche Auftraggeber, herrische Vorgesetzte, Fernbeziehungen sind immer noch präsent und spiegeln sich in der Fortschreibung heutiger Krisen und Entwicklungen wie Klimawandel oder Künstliche Intelligenz. Ja, die Zukunft ist kein Zuckerschlecken.

Lilian Pithan (Herausgeberin): The Future is… 14 Comics über die Zukunft, Carlsen Comics, 128 Seiten, 25 Euro