Bei den Deutschen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport am 9. und 10. März, also an diesem Wochenende, in Köln gehen auch Tänzer aus Thüringen an den Start: Das Jugendtanzpaar Emilia Schröder und Jan Konstantin Günther vom „Karneval Club Braugold“ aus Erfurt und das Juniorentanzmariechen Frieda Taeger vom „Karneval Club Alach“, ebenfalls aus Erfurt. Trainiert werden sie von Mandy Leditschke (Tanzpaar) sowie Lina und Martha Méresse (Tanzmariechen). „Der Landesverband Thüringer Karnevalvereine ist natürlich dabei, um die Starter lautstark zu unterstützen“, versichert LTK-Präsident Christoph Matthes. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat sich sogar mit einer Videobotschaft an die drei Thüringer Tänzer gewandt: „Euer Auftritt ist nicht nur ein Ausdruck eurer individuellen Leidenschaft und eures Könnens, sondern auch ein stolzer Moment für Thüringen“, sagte Ramelow. Harte Arbeit, Durchhaltevermögen und Hingabe hätten sich ausgezahlt.

Mehr als 2000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus über 20 Nationen gehen an den Meisterschaftstagen in Köln an den Start. In drei Altersklassen werden die Disziplinen Tanzpaare, Tanzgarden, männliche und gemischte Garden (Ü15), Solisten weiblich und Schautanz bewertet. Rund 15.000 Zuschauer werden zu dem Tanz-Spektakel erwartet.