Erfurt. Mit tollen Auftritten bei den Deutschen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport haben die jungen Thüringer Starter einen starken Eindruck hinterlassen und die Konkurrenz vorgewarnt.

Jeweils den elften Platz belegten das Jugendtanzpaar Emilia Schröder und Jan Konstantin Günther vom „Karneval Club Braugold“ aus Erfurt und das Juniorentanzmariechen Frieda Taeger vom „Karneval Club Alach“, ebenfalls aus Erfurt, in ihren jeweiligen Kategorien bei den Deutschen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport am Wochenende, dem 9. und 10. März, in Köln. „Wir sind super stolz“, freute sich Christoph Matthes, der Präsident des Landesverbandes Thüringer Karneval, der mit vielen Thüringer Faschingsfans zur Unterstützung der jungen Tänzer nach Köln gereist war.

Juniorentanzmariechen Frieda Taeger vom „Karneval Club Alach“ hat im karnevalistischen Tanzsport schon viele Pokale ertanzt. © Sebastian Dühring

„Frieda als auch Emilia und Jan zählen jetzt schon zu den besten Tänzern aus Norddeutschland und hatten sich mit ihrem fünften beziehungsweise vierten Platz beim Halbfinale in Düren erstmals für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert“, so Matthes. Sogar Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte den jungen Kandidaten in einer Videobotschaft alles Gute und Erfolg bei den Deutschen Meisterschaften gewünscht.

„Der elfte Platz ist bei Karnevalisten der zweitbeste nach dem ersten Platz“, spielte Christoph Matthes auf das magische Datum 11.11. an – dass in den beiden Kategorien zur Meisterschaft nur jeweils elf Tänzer angetreten waren, spielte da schon längst keine Rolle mehr.