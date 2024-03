Greiz. 16 teilstationäre Behandlungsplätze soll geplante Tagesklinik umfassen

Einen Fördermittelscheck über 1,6 Millionen Euro übergab Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner heute an das Asklepios-Fachklinikum in Greiz. Die Mittel stammen aus dem Krankenhausinvestitionsprogramm 2023, mit dem das Gesundheitsministerium laufende Baumaßnahmen und Ersatzbaumaßnahmen im Klinikbereich in Thüringen unterstützt.

Mit den Fördermitteln soll das bestehende Angebot in Greiz um eine Tagesklinik für Psychosomatik und Psychotherapie erweitert werden. Das Bewilligungsverfahren wurde über das Thüringer Landesverwaltungsamt umgesetzt. 16 teilstationäre Behandlungsplätze soll die geplante neue Tagesklinik für Psychosomatik und Psychotherapie umfassen. Damit wird dem stetig steigenden Behandlungsbedarf Rechnung getragen. Die Tagesklinik erweitert das bestehende Angebot einer Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, einer psychiatrischen Institutsambulanz und eines medizinischen Versorgungszentrums am Standort.

Die Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Greiz gehört zur Asklepios-Fachklinik Stadtroda. Die Einrichtung in Greiz führt mehrdimensionale psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlungen bei Patientinnen und Patienten durch, die an einer akuten oder chronischen psychischen Erkrankung leiden. Behandelt werden Menschen mit verschiedenen psychischen Erkrankungen wie beispielsweise Depressionen, bipolaren Störungen, Angsterkrankungen, Persönlichkeitsstörungen und Psychosen.