Erfurt. Erfurter Literaturverein erinnert an den Schriftsteller, Essayisten und Lyriker Harald Gerlach.

Reichlich 40 Jahre lebte Harald Gerlach in Thüringen, davon 25 Jahre in Erfurt. Am Theater war er Hofarbeiter und Kulissenschieber, schließlich Dramaturg und Hausautor. Im 1976 erschienenen Prosadebüt „Das Graupenhaus“ berichtete er aus einem Jugendwerkhof – die Brisanz des Stoffes ging vielen erst später auf. Nachwende-Umstände vertrieben ihn schließlich nach Leimen bei Heidelberg, wo er 2001 verstarb.

Erinnerungsarbeit wird fortgesetzt

„Leimen, die Boris-Becker-Stadt, kennt jeder – Ungerechtigkeit der Welt: Harald Gerlach und sein facettenreiches Werk kennen nur noch wenige“, sagte Monika Rettig, Programmchefin des Literaturvereins „Erfurter Herbstlese“ bei dessen traditionellen Jahresempfang. Der nach Gerlach benannte Thüringer Literaturpreis ändere daran wenig. Die Herbstlese will den vielseitigen Dichter und Essayisten nun wiederentdecken und setzte beim Empfang mit Auszügen aus dem Gerlach-Text „Stationen eines Dichterlebens“, gelesen von Schauspielerin Katrin Heinke, einen ersten Akzent. Am 23. April soll die Erinnerungsarbeit fortgesetzt werden. Bei der Frühlingslese stellt Herausgeber Ulrich Kaufmann im Erfurter Haus Dacheröden dann einen Sammelband mit Texten von und über Gerlach vor. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen.