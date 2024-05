Saalfeld. 8. Sinfoniekonzert mit Werken von Franck, Rimski-Korsakow, Dukas und Ravel am 17. und 18. Mai

Zur wilden musikalischen Jagd wird im 8. Sinfoniekonzert der Thüringer Symphoniker am 17. und 18. Mai jeweils um 19.30 Uhr im Meininger Hof in Saalfeld geblasen. Unter der Leitung von Generalmusikdirektor Oliver Weder erklingen Kompositionen zu Texten, in denen sich alles um Jäger und Gejagte dreht.

Bei einer der bekanntesten sinfonischen Dichtungen von César Franck ist der Titel bereits Programm. Grundlage des 1882 entstandenen Werkes ist die Verserzählung „Der wilde Jäger“ von Gottfried August Bürger. Mit „Le Chasseur maudit“ hetzt der französische Komponist seinen Protagonisten musikalisch immer ausgelassener in den Abgrund.

Auf einen Franzosen folgt im 8. Sinfoniekonzert ein Russe: Nikolai Rimski-Korsakows „Hymne an die Natur“ und „Hochzeitsprozession“ aus der Oper „Die Legende von der unsichtbaren Stadt Kitesch“ wurden neu ins Programm des 8. Sinfoniekonzertes aufgenommen. In Rimski-Korsakows Werken von 1903/04 hat ein Jäger mehr Glück als bei Franck: Wsewolod, Sohn und Mitregent des Fürsten Juri von Kitesch, trifft im Wald auf die Jungfrau Fewronija, die er für ein Zauberwesen hält. Sofort wirbt er erfolgreich um ihre Hand.

Auf Rettung hofft auch Goethes „Zauberlehrling“. Der französische Komponist Paul Dukas fasste 1897 das „Walle-Walle“ rings um den überforderten Helden in seinem Scherzo in bildhafte Musik. Ein ähnlich wilder Reigen herrscht in Maurice Ravels bekanntester Komposition „Boléro“ von 1928. Die Idee, die Instrumente des Orchesters geschlagene achtzehn Mal das Thema wiederholen zu lassen, war ein durchaus verrückter Einfall.

Karten sind an den Vorverkaufsstellen des Theaters, unter 03672/4501000 und www.theater-rudolstadt.de erhältlich. Der Eintritt für Kinder und Jugendliche ist an der Abendkasse frei. Zu diesem Konzert gibt es auch eine kostenfreie öffentliche Generalprobe für Schulklassen. Anmeldungenan der Theaterkasse.